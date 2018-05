Tio av Eurovisions finalister utses i kväll

Semifinalens överlägset största förhandsfavorit är Netta, från Israel, med bidraget "Toy". Det är poplåten som sticker ut med inslag av kycklingkackel och sin koppling till metoo-rörelsen genom textraden "I'm not your toy, you stupid boy". Israel är också en av storfavoriterna när oddsmakare tippar årets totala vinnare, men hon är inte den enda i semifinalen som anses vara med i kampen om segern.

Flera spelbolag sätter låga odds, mellan 1,02 och 1,75, på de tio största favoriterna och om oddsen blir ett slags facit över utgången är det Israel, Cypern, Estland, Tjeckien, Bulgarien, Grekland, Österrike, Litauen, Armenien och Belgien som tar finalplatserna i kväll.