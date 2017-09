Timo Räisänen: "Det lät inte bra"

Timo Räisänen inspireras av livet: "Nu kommer ett ganska pretentiöst svar, men … Jag bara försöker att leva och göra det som jag tycker känns bra, försöker uppleva så mycket som möjligt och genom det hitta inspiration till det jag skriver." Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Trots att han har släppt sju soloalbum är han debutant i det här sammanhanget. Den 8 september släpps hans första album på svenska, "Tro, hat, stöld", men drömmen har funnits under en längre tid.

– Jag skrev en hel skiva på svenska för åtta år sedan, men den slängde jag. Jag hade ingen bra röst på svenska, det kändes inte alls ärligt. När jag skulle sjunga på svenska kändes det otroligt viktigt att det blev ännu ärligare på svenska än det blev på engelska, eftersom engelska är mitt förstaspråk, säger Timo Räisänen.

Det tog ett tag för Räisänen att slutligen hitta rätt i sången.

– Jag kände att jag inte kunde göra min engelska grej på svenska, för det lät inte bra. Så jag behövde hitta något helt nytt. Det krävdes att göra Ted-skivan, det var där jag hittade min svenska röst, säger han.

Albumet spelades in i RAK Studios i London, och processen beskriver Timo Räisänen som väldigt fri. Bland annat tack vare att han har sitt eget skivbolag, men också att han hade idéer om vad han ville säga.

– När jag gjorde mina första skivor så hade jag en dröm om att någon gång ha den ekonomiska friheten, och friheten i tid, att kunna göra en skiva utan att stressa fram det för att det skulle passa in i tid eller att degen måste in. Att jag bara skulle få göra en skiva under full konstnärlig frihet, och tidsmässig frihet. Det här är egentligen första gången som det har varit så, säger han.

Trots att han inte har hunnit turnera med sitt nya album ännu är han sugen på att skriva nya låtar. Det blir förmodligen minst en skiva på svenska till i karriären.

– Cykeln har alltid varit viktig för mig, man skriver och sedan kräks man på att skriva. Då är det dags att gå in i studion, sedan är man ute och spelar. När hela den cykeln är klar, då är man sugen igen. Men det känns jätteroligt att ha det suget redan, säger Timo Räisänen.

En av de få kärlekslåtarna på det nya albumet, "Tiden glöder", handlar om att försöka uppskatta att tiden går snabbt, i stället för att må dåligt av det.

– Den handlar om mig och en gammal flamma, och min fru, mitt liv, och att det går så jävla snabbt. Jag vill "embrace" den där farten i stället för att vara rädd för den och plötsligt komma på att ”åh nej, det gick så snabbt, nu är barnen redan tonåringar”. Så vill man säga att ”fan vad grymt, det går så snabbt. Det är en sådan rollercoaster-ride”.

Fakta: Timo Räisänen Ålder: 38.

Bor: Hindås utanför Göteborg.

Familj: Fru, två barn, ett bonusbarn och hundvalpen Haggis (irländsk varghund).

Karriär: Började som gitarrist och bakgrundssångare i Håkan Hellströms kompband. Har sedan dess gett ut sju soloalbum och har låtar som "Fear no darkness promised child" och "Outcast" i bagaget. Gjorde förra året 60 spelningar med "Timo sjunger Ted", där han tolkade Ted Gärdestads låtar.

Aktuell: Släpper sitt första egna svenska album "Tro, hat, stöld" den 8 september.

Favoritsommarsyssla: "Det är faktiskt att turnera. Även om jag tycker det är väldigt skönt att inte ha gjort det den här sommaren, så är det så jäkla underbart att spela ute på sommaren."