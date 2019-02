Tim Burtons fantastiska värld har en baksida

Stämningen mellan far och son är tryckt. Den åldrade Edward Bloom, spelad av Gustav Levin, har fått reda på att han inte har lång tid kvar i livet. Hans son Will, spelad av Lucas Krüger, har kommit till föräldrahemmet för att umgås med sin far denna sista tid. Men sprickan mellan dem är stor. Varje kommentar tolkas som kritik.

Plötsligt studsar en grupp cheerleaders in på scenen, viftandes med pompoms samtidigt som de hurtigt bokstaverar E-D-W-A-R-D. Episoden är ett inslag i Edward Blooms många fantasifulla och något förskönade historier om sitt liv, som hans son Will fått växa upp med. I dessa berättelser förekommer häxor, jättar och siamesiska tvillingar och Edward själv får lösa de mest märkliga uppdrag.