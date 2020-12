"For a better day". Det är titeln på ett nytt initiativ med syfte att främja barn och ungas psykiska hälsa och minska antalet självmord. Bakom kampanjen ligger Tim Bergling Foundation – den stiftelse som arbetar för att motverka självmord och psykisk ohälsa och som startades efter artisten Aviciis död 2018 – tillsammans med Bris, Mind och Suicide Zero.

Namnet på kampanjen är densamma som en av Aviciis låtar.