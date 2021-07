Tillståndet stabilt för 10-åring som föll ur karusell

Pojken och hans pappa åkte attraktionen Rodeo tillsammans när olyckan inträffade i torsdags kväll. När pojken fallit ur åkvagnen hamnade han under en av de roterande diskarna och skadade ben, armbåge samt ansikte. Pojken fördes till sjukhuset i Skövde som konstaterade att han var svårt skadad. Under fredagen överfördes han till Universitetssjukhuset i Linköping där han opererades akut. Under tisdagen meddelade sjukhuset till TT att pojkens tillstånd är stabilt.

Det är fortfarande oklart hur olyckan kunde inträffa. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada och har gjort en teknisk undersökning av olycksplatsen. Förundersökningsledaren Michael Ståhlgren tror att utredningen kan dra ut på tiden eftersom han måste invänta protokollet från den tekniska undersökningen innan förhör kan hållas med de inblandade.