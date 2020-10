Beskedet från socialminister Lena Hallengren (S) att regeringen förbereder en tillfällig pandemilag med sikte på nästa sommar är både överraskande – regeringen har redan prövat en gång – och inte: smittspridningen pågår och ingen kan med säkerhet säga när det finns ett fungerande vaccin.

Att i det läget tillåta stora folksamlingar i vissa sammanhang och inte andra sticker i ögonen. För kultur- och idrottsvärlden är det obegripligt att människor fortsätter att trängas i köpcentrum och i kollektivtrafiken utan att hålla det stipulerade avståndet när det är förbjudet att släppa in motsvarande publik under ordnade former på fotbolls- och hockeymatcher, teatrar och konserter.