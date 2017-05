Tillfälliga bostäder för dyra för att byggas i Göteborg

Tillfälliga bostäder, som dess modulhus i Stockholmsområdet, blir för dyra. Arkivbild. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

De runt 1 000 tillfälliga bostäderna som planerats i bland annat Kärralund, vid Lemmingvallen och i Masthugget ser inte ut att bli av, skriver GP.

Hyran hamnar för högt, och hittills är det bara 57 bostäder i Askim som klarar sig under komunens tak på 3 500 kronor per kvadratmeter och år, eller runt 20 000 kronor kronor per månad för en 70-kvadratmeters trerummare.

Fastighetskontoret kan inte överskrida den nivån, och därför måste de tillfälliga bostäderna stoppas.

1000 tillfälliga bostäder blev till 57 - och bara Askimsviken kvar