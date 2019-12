Syrligt svar i tv-bråket: ”Är det verkligen en julklapp?”

Beskedet gäller från i dag och fram till 10 januari, och innebär att Com Hem får sända kanalens program utan ersättning, trots att ett nytt avtal mellan TV4-ägaren Telia och Com Hem ännu inte nåtts.

– Jag hoppas att TV4 tillsammans med vår partner Tele2/Comhem kan se till att alla Com Hems kunder får sina favorit tv-program under julhelgerna. TV4 vill med detta initiativ undvika att kommersiella meningsskiljaktigheter förstör julefriden för miljoner svenskar, skriver Mathias Berg operativ chef TV4 och C More, i en kommentar.