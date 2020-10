Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Att ”Historien är den bästa guiden till framtiden” är ett citat som finns uttryckt i lite olika varianter. Och ja, den som kan sin historia äger också till viss del framtiden, eftersom mycket här i världen går i cirklar, upprepar sig och kommer tillbaka.

I vinvärlden är det här fenomenet synligt just nu – mycket av det man pratar om som det nya svarta är i själva verket old news.

På kort tid har jag fått tre lysande exempel på just det: att det är de gamla traditionerna som kommer tillbaka, om än i förfinad form, och driver utvecklingen framåt.

Jag skrev en artikel om utvecklingen av tysk spätburgunder nyligen, där flera intervjupersoner poängterade att det man i dag pratar om som ”det nya spätburgunder” i själva verket är det gamla. Det vill säga, de viner man gör i dag har starka kopplingar och likheter – både vad gäller smakprofil och produktionsmetod – till de lätta och fräscha viner med låg alkohol och försiktig fathantering som producerades under 1950- och 60-talen snarare än de extraherade, marmeladiga och hårt ekade viner som blev på modet under 1970- och 80-talen. ”Tillbaka till framtiden,” som en av dem uttryckte det.