Tilläggslånet inom studiemedlen höjs tillfälligt med cirka 1 000 kronor per studiemånad under 2021 och 2022. Tilläggslånet kan ges med ett högre belopp vid extraordinära händelser i fredstid, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Under 2020 uppgår tilläggslånet till 4 055 kronor per månad. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och i och med förstärkningen kommer det att nästa år uppgå till 5 113 kronor per månad.