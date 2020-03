Acceptans kan vara väldigt tidskrävande. Baxter Dury har tampats med det i hela sitt 49-åriga liv. Hans farfar var chaufför till yrket. Under Baxters uppväxt i Chiswick i västra London körde farfadern omkring brittiska lättunderhållare – som Danny Kaye och Tommy Steele – i en Rolls Royce.

Baxters pappa hette Ian, brittisk nationalklenod. Ian var betydligt mer än vad vi har plats för just här men är mest känd som karismatisk – och svårt märkt av polio – cockneysångare bakom klassiker som ”Sex & drugs & rock ’n’ roll” och ”Hit me with your rhythm stick” i ett egensinnigt gränsland mellan music hall, pubrock och förvånansvärt ekvilibristisk funk.