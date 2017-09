Till salu: Rolling Stone

Startades 1967 av Jann Wenner och Ralph Gleason.

Titeln Rolling Stone anspelar såväl på Muddy Waters 1950-talsinspelning av blueslåten med samma namn som på bandet Rolling Stones och på Bob Dylans hit "Like a rolling stone".

På 1970-talet blev tidningen mer politisk med bland andra journalisten Hunter S Thompson i spetsen. Ett utdrag ur Thompsons roman "Fear and loathing in Las Vegas" publicerades först i just Rolling Stone, och han blev tidningen trogen fram till sin död 2005.

På 70-talet var tidningen även plantskola för skribenter som Cameron Crowe, Patti Smith, Lester Bangs och Joe Klein.