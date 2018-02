Till den erotiskt laddade lyrikens lov

De första kontakterna i fråga om handel, konst och litteratur mellan Europa och ­safavidernas Persien fick sin grundligaste dokumentation i reseskildringar från 1500- och 1600-talen. Den italienske upptäcktsresenären Pietro della Valle var den förste att introducera diktaren Shams al-din Hafiz (1320–1388) och jämföra honom med Francesco Petrarca (1304–1374) – della Valle publicerade sina ­reseskildringar i form av 54 brev år 1650. Jean Cardin, upptäcktsresande och juvelerare, skrev för sin del en bok om sina reseminnen med den något omständliga titeln "Journal de voyage du chaeralier Chardin en Perse at aux Indes par Noire et per Colchide" (Resedagbok av Sir John Chardin till Persien och östra Indien). Hans beskrivningar av islams dåtida tolerans kom senare att inspirera flera tongivande franska tänkare ­genom tiderna, inte minst Voltaire.