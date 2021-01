Det började som en Tiktok-trend och slutade på Broadway. Nu har "Ratatouille"-föreställningen samlat in mer än åtta miljoner kronor till en skådespelarfond.

Den virtuella Broadwayföreställningen "Ratatouille: The Tiktok Musical" har samlat in mer än en miljon dollar, motsvarande ungefär 8,2 miljoner svenska kronor, under premiärkvällen. Det skriver Deadline. Pengarna går The Actors Fund, en välgörenhetsorganisation som stöttar artister och scenarbetare.