Riskkapitalister framhäver gärna sin förmåga att tidigare än andra identifiera och investera i disruptiva företag. Allt med en metodik som, lite förenklat, handlar om att bygga relationer med entreprenörer, diskutera affärsidén med kollegor, spendera veckor i olika faser av företagsbesiktning (due diligence) och därefter erbjuda ett första avtal att förhandla om.

Det tillvägagångssättet, själva standardmodellen för hur affärerna går till, har hedgefonden Tiger Global (som ibland kallas ”Tiger King” med referens till den populära Netflix-serien) rivit sönder och samman. Bort med sega processer och due diligence. Bort också med ambitionen att bara göra en handfull affärer per år. Och in med en strategi som snarare handlar om att skjuta vitt och brett - fyra investeringar bara på en vecka och ofta under mycket mer lösa förutsättningar.