Kanye West är mer eller mindre galen, men han är likväl ett musikaliskt geni. Och nu har mannen som kallar sig själv Yeezus blivit frälst och svängt in på en kristen stig. Han har gjort något av en omvänd ”Staple Singers” och gått från det profana till det alltmer sakrala. Eller kanske snarare en ”Al Green” och gått från det syndiga till det predikande. Kanyes nära band till religionen är visserligen ingenting nytt under himlen, redan på det 15 år gamla debutalbumet ”The college dropout” kom en av hans största hits att heta ”Jesus walks”. Lite senare poserade han utan att tveka på omslaget till Rolling Stone Magazine iförd en törnkrona och med rubriken ”The passion of Kanye West”.

Med ”Jesus is King” tar han nu detta till en helt ny nivå genom att släppa ett gospel-album som inte lär behöva någon ”Parental advisory”-etikett på omslaget. Den tidigare sexmissbrukaren och erkänt porrberoende Kanye ska till och med ha bett om att alla som hjälpte till med albumet skulle undvika sex före äktenskapet, åtminstone under själva inspelningen. Det är dock ytterst tveksam hur petnoga Kanye har varit med just denna regel, med tanke på att exempelvis Ty Dolla $ign, mannen bakom den inte särskilt kristna ”Toot it and boot it”, är med och gästar på den visserligen ganska så finstämda ”Everything we need”. Tillsammans med Ant Clemons hest andliga gospelstämma i refrängerna så låter faktiskt såväl Kanye som dollartecknet Ty åtminstone lite mindre lystna än brukligt.