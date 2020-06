Tidigare rådgivaren: ”Jag ska inte rösta på Trump”

De nedlåtande kommentarerna i en ABC-intervju kommer bara dagarna efter innehållet i John Boltons bok "The Room Where it Happened” läckt ut. Den bok som Trump försökt stoppa på laglig väg.

71-årige Bolton, som tidigare varit USA:s FN-ambassadör och som uttalat sig kritiskt mot Nordkorea och beskrivits som en av förespråkarna för Irakkriget, lämnade sin post som säkerhetsrådgivare åt president Trump i september 2019.