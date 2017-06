Tidig stjärnboll i Nordea Masters

Vad: Europatourtävling i golf för herrar.

När: Den 1–4 juni.

Var: Barsebäck Golf & Country Club (par 73).

Prispott: 1,5 miljoner euro.

Titelförsvarare: Matthew Fitzpatrick, England.

Banrekord: 67 slag, Lee Slattery, 2009.

Största affischnamn: Svenskarna Henrik Stenson och Alex Norén – rankade femma respektive åtta i världen.

Hetaste spelaren: Alex Norén, som vann tio miljoner kronor i helgen när han tog hem stortävlingen brittiska PGA-mästerskapen efter en jätterunda under avslutningsdagen (tio under par) på Wentworth.

Publikbollen nummer 1: Räkna med att de flesta i publiken under de första två dagarna kommer att följa bollen med Stenson, Norén och Fitzpatrick. Världsstjärnorna slår på torsdagen ut klockan 8.10 på Barsebäcks hål nummer 10.

Svenska segrare genom åren: Alexander Norén (2015, 2011), Richard S Johnson (2010), Peter Hanson (2008), Jesper Parnevik (1998, 1995) och Joakim Haeggman (1997).

Andra intressanta bollar på torsdagen, klockan 07.40 (startar på hål 10): Jamie Donaldson, Richie Ramsay, Scott Jamieson. 8.00 (hål 10) Thorbjøn Olesen, Chris Wood, Joost Luiten. 13.10: Alexander Levy, Lee Westwood, Thomas Bjørn.