Det fanns en tid när journalistkåren var lika vass stilistiskt som stilmässigt. Brooks Brothers-kavajer hängdes över kontorsstolar, Ralph Lauren-skjortärmar kavlades upp bakom skrivmaskiner. Offentliga handlingar begärdes ut i hundtandsmönstrade rockar och vid deadline var det virkade Givenchy-slipsar som slets runt halsen.

När Netflix nu släpper The Newspaperman: The life and times of Ben Bradlee – en dokumentär om Washington Posts chefredaktör Ben Bradlees liv – blir frågan än mer aktuell. Det är ett porträtt lika mycket över en legendarisk publicist som en tidlös modeikon: redaktionsmöten hölls i skräddade manchesterkostymer, Watergate-skandalen navigerades i nätta mockaloafers och seglarturer med John F. Kennedy avnjöts bakom sköldpaddemönstrade Rayban-glasögon.

Presskårens modeikoner är förstås fler. New York Times Gay Talese skrev sina epos i filthatt, scarf och kostym, Joan Didion värmde sig i kabelstickade lammullströjor och på hemmaplan författade Marianne Höök sina texter i pärlhalsband och ullkavaj. Vi har tittat närmare på tidernas mest välklädda journalister.

Barbara Walters scannar nyhetsflödet i svart dräkt och pärlhalsband.

Olof Lagercrantz går igenom lite korr.

Snart deadline. Tom Wolfe tar en paus i vit kostym, tennisracksmönstrad slips och broderad bröstnäsduk.

Ben Bradlee diskuterade gärna rubriksättning i randig finansskjorta och paisleymönstrad slips. Extra plus för den vattenkammade diplomatfrisyren.

När Joan Didion bevakade demonstrationer var det iklädd arméjacka och Hermésscarf. Som stilikon och litterär gigant har hon kommit att sätta tonen både för det moderna språket och det amerikanska preppymodet

Carl Bernstein och Bob Woodward – spelade av Dustin Hoffmann och Robert Redford i Alla presidentens män – stod bakom Washington Posts avslöjande av Watergate-skandalen. Här syns Carl Bernstein i kort bilhandlarslips samtidigt som Bob Woodward valde en sobrare look med mäklarskjorta och aristokratfrisyr.

Gay Talese – känd från sina reportage i New York Times och Esquire – i tredelad kostym och beige filthatt. Precis som hans språk var stilen både elegant och exakt.

För Marianne Höök – författarinna och journalist hos bland andra SvD och Aftonbladet – var det en självklarhet att skriva i pärlhalsband och ärmlös dräkt.

Vi avslutar med en bild på det här sköna gänget: Ben Bradlee med en star struck Jackie Kennedy, hustrun Antoinette Pinchot och Amerikas president John F. Kennedy.