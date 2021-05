”Vi befinner oss i total förnekelse”

Greta Thunberg och ytterligare tre representanter för Fridays for Future hade på tisdagen ett digitalt möte med statsminister Stefan Löfven. Ämnet för dagen var klimatet och den ekologiska krisen. Statsministern ska ha lyssnat intresserat men det kom, enligt Fridays for Future, inte fram något nytt under mötet.

– Vi klimataktivister har haft så många möten med makthavare och det är i princip samma diskussion varje gång. Vi befinner oss i en total förnekelse, krisinsikten är noll, sade Greta Thunberg på den pressträff som Fridays for Future anordnade efter mötet.