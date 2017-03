Thörnqvist: "Hör inte hemma i sammanhanget"

Owe Thörnqvist tävlade med bidraget "Boogieman blues" under finalen i Melodifestivalen. Han slutade sist. Foto: Claudio Bresciani/TT

– Jag är ju pensionerad, 88 år, men folk kommer fortfarande till mina konserter och jag sätter folk i arbete, säger Owe Thörnqvist.

Ett mål med årets medverkan i musiktävlingen har varit att lyfta den stora låtskatten, förklarade han inför deltävlingen i Växjö. Och i arenorna under turnén har det varit tydligt att även den yngre publiken fått upp ögonen för honom. I Växjö stod han för en av årets största skrällar i Melodifestivalen genom att gå direkt till final.

TT: Har du fått mersmak för Melodifestivalen? Vill du tävla igen?

– Njae, jag hör inte hemma i det här sammanhanget. En katt bland hermelinerna, och "frumelinerna" som jag har vitsat till det. Men det är klart, jag kan ju skriva annorlunda melodier, jag kan skriva melodiösa saker, jazzballader. Det är mycket möjligt att man kan göra beställningsmusik om man kommer i kontakt med vad de vill ha, säger Owe Thörnqvist efter finalen.

Han firar sin 88:e födelsedag på söndag och har tidigare berättat hur han ska fira den på efterfesten.

– En champagnekork smäller, pling-plong, och sedan brukar jag skåla med Evert Taube däruppe. Han hade samma födelsedag som jag. "Evert, we did it again", sade Thörnqvist i veckan.