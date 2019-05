Thomas Öberg: "Folk måste vara missnöjda"

Bob Hund släpper det nya albumet "0–100", som delvis spelades in under två konserter på Orionteatern i Stockholm. "Folk brukar tycka att låtarna är bättre live efter ett år än vad de var när man spelade in skivan. Vi försökte tjuvkoppla två element, men vi lurade inte någon, inte ens oss själva", säger Thomas Öberg.

Bild 1 av 3