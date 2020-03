Du har arbetat nära Bruce Springsteen — när sågs ni senast?

– Jag träffade honom efter hans konsert på Broadway i New York förra året. Vi pratade om att han för första gången i sitt liv hade ett nio till fem-jobb, han trivdes jättebra med det.

Vilken artist idag tror du komma vara aktiv om 20 år?

– Billie Eilish tror jag på, även artister som The Weeknd och Post Malone, alla som skriver sina egna låtar har goda förutsättningar att hänga kvar.

Har det dykt upp minnen som inte fått plats i boken?

– Ja, det är möjligt att det kan komma en till bok, det finns många fler bra berättelser, bland annat med Elton John, Iron Maiden och Eagles.

Vem har du blivit närmast vän med av alla artister du träffat?

– Jag tror inte man blir vän med någon artist, de ska ha sin integritet, jag ska ha min. Sedan är man mer eller mindre närmare dem.

Du fick ett födelsedagskort från Bob Dylan: Dear Thomas, happy 50th birthday and wish you 50 more, best wishes Bob Dylan”.

– Ja, men det har jag fått från Rolling Stones och Bruce Springsteen också.

Foto: Gabriel Liljevall, TT