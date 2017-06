Finansminister Hammond - näste premiärminister? Foto: Lintao Zhang

”The awakening of young voters who saw EU exit as a menace to their futures” är ett av skälen till det brittiska valutfallet skriver Janan Ganesh i Financial Times (ft.com). De unga väljare som oroades av brittiskt utträde från EU röstade inte på torypartiet.

Man ska inte överdriva Brexit-problematiken för Theresa Mays valresultat men som Ganesh påpekar är det uppenbart att de som sett ”hard Brexit” med EU som ett acceptabelt resultat av Brexitförhandlingen (vilket May gjort) inte röstat på torypartiet.

Han skriver vidare:

“If you believe you are a citizen of the world,” said Mrs May last year, “you are a citizen of nowhere.” As a legal fact, this was wrong. Those people are citizens of the UK and have the right to vote. They used it against her. They cannot count on a soft exit. They cannot count on the EU to even offer such a thing. But they may soon be able to count on a prime minister who is willing to try.

Hur sannolikt är det att Theresa May är den premiärminister som slutför Brexit-förhandlingarna? Ganesh tror att sannolika premiärministernamn är de mera pragmatiska torypolitikerna Philip Hammond och Amber Rudd.

Vi får se men klart är att spelplanen inte minst för svenska exportföretag har komplicerats ytterligare nu.