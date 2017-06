May säger att hennes tankar är hos "dem som skadats i den fruktansvärda händelsen".

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn twittrar att han är "helt chockad" av vad som hänt.

"Mina tankar är med alla som drabbats av denna hemska händelse", skriver Labourledaren på Twitter.

I'm totally shocked at the incident at Finsbury Park tonight. https://t.co/1ffKijNs73