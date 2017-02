Theresa May: Ännu en utebliven succé för Trump

Theresa Mays besök i USA blev inte heller någon triumf för Trump. Frågan är hur svarsvisiten kommer att resultera och ländernas ”speciella relation” att utvecklas, undrar Sofia Svensson.

Ska hon förnedras av en ovälkommen Trump? Foto: Chris Radburn / TT

LONDON. Nyligen besökte Storbritanniens premiärminister Theresa May som första utländska regeringschef landets nye president Donald Trump. Hon höll ett tal i Philadelphia dagen innan mötet med Trump och sade bland annat att just som USA nu förnyar sin politik under en ny president förnyar också Storbritannien sin roll i Europa. Detta skapar en möjlighet, eller med hennes ord ”ansvar” att förnya det speciella förhållandet mellan Storbritannien och USA. Men hur?

Trumps protektionistiska ”America First” och prat om ett föråldrat Nato går stick i stäv med Mays vision om ett ”Global Britain”. Det är heller inte ett ömsesidigt förhållande där båda parter är lika beroende av varandra. Storbritanniens utträde ur EU gör USA till en än viktigare partner medan Trumps behov av Storbritannien mest går ut på att visa att han kan ha ett fungerande samarbete med andra länder; om han inte klarar av att etablera en stark relation med Storbritannien måste hans chanser att göra det med något annat land (bortsett från Ryssland) räknas som försumbara.

Världen behöver ett starkt släktskap (”special relationship”) mellan USA och Storbritannien, kanske ett starkare förhållande nu mer än någonsin. När USA och Storbritannien arbetar tillsammans ökar säkerheten och välståndet på båda sidor av Atlanten. Men hur ska en brittisk premiärminister, eller för den delen vilken regeringschef som helst, hantera Amerikas nye president, en man som på rasistiska grunder vill förbjuda flyktingar från Syrien och muslimer?

När Theresa May åter landade hemma i London möttes hon av en vild mediestorm och protester, mycket på grund av att Trump blivit inbjuden och tackat ja till en middag med drottningen. Jeremy Corbyn, ledare för Labour, ville i stället förbjuda Trump från att få komma in i landet och kanske får han stöd från folket. En undersökning visar att britterna avskyr Trump mer än de avskydde Bush när det var som värst, över 80 procent är negativt inställda till den nye presidenten. Men en enligt en annan mätning är majoriteten också för att Trump ska få komma på statsbesök, bara 36 procent vill ställa in det

Hur förhåller man sig till sin mäktigaste motpart som man behöver förlita sig på och som dessutom ens medborgare och andra europeiska regeringschefer ogillar starkt? Går det att ignorera Amerikas president? Nog för att bjuda in honom på en kunglig middag kanske är alltför kärvänligt, men det är inte önskvärt att världen isolerar USA bara för att man har valt en president som skulle vilja det.

Dessutom vore det bara början på en ödesdiger förändring för Nato. Under deras gemensamma presskonferens fick May visserligen Trump att säga att han står bakom Nato ”till 100 procent”, vilket ändå är något att ta med hem till övriga europeiska ledare.

May kunde dock ha väntat med inbjudan. Bara tre amerikanska presidenter har blivit inbjudna att träffa drottningen - Woodrow Wilson, George W Bush och Barack Obama - och alla tre minst två år efter tillträdet. Varför det var så bråttom med Trumps inbjudan är oklart, framför allt eftersom det fortfarande inte går att förutspå vilken sorts president han kommer att bli.

Frågan om Trumps besök debatterades i parlamentet, med anledning av en petition från 1,8 miljoner britter, och utrikesminister Boris Johnson framhöll att inbjudan stod fast. Huruvida Trump borde förbjudas inträde till Storbritannien debatterades i parlamentet redan tidigare.

Vare sig May vill det eller inte kommer Storbritannien att behöva hantera den kontroversielle presidenten. Det blir inte en lätt balansgång mellan intressen och värderingar, och innebär politiska risker för alla ledare i väst, vilket Theresa May just fått känna på.

SOFIA SVENSSON studerar internationella relationer vid King’s College London och deltar i tankesmedjan Frivärlds utbildning Utrikesakademin.

