Romy Madley Croft i The xx. Arkivbild. Foto: Greg Allen

Den kritikerhyllade trion släppte nyligen sitt tredje album "I see you" och är just nu ute på den Europaturné som startade i Stockholm i förra veckan.

Sedan tidigare är bland andra Chance the Rapper, Pixies och Lana Del Rey klara för Way Out West som äger rum i Göteborg den 10–12 augusti.