Way Out West

I samma sekund som Jens Lekman och hans akustiska gitarr inleder festivalfredagen så springer horder av människor mot Linnétältet. Och när Lekman med band bjuder på popnoveller om att tjuvkoppla ett Pariserhjul, calypsobetonade doftminnen och en ”Opposite of Hallelujah” – som låter The Chairmen of the boards samplade soulklassiker ”Give me just a little more time” få komma fram – så är det svårt att tänka sig en vackrare start på fredagen. Lekman pratar varmt om sin hemstad i mellansnacken – hur han blir lycklig av att se människor ta spårvagnen till torget i Kortedala efter att ha hört om platsen i hans musik. Men han oroar sig också för musikens framtid och ger en känga till politiker som vill riva replokaler och höja hyrorna för de få som finns kvar.

Under den tidiga kvällen ska kanadensiska Leslie Feist också uttrycka sitt stöd för kämpande musiker (med svikande självförtroende) i ”A man is not his song”. Det har gått fem år sedan Feist och hennes band sist stod på Way Out Wests scener. I gul cocktailklänning och med elgitarren om halsen inleder hon så med ”Pleasure”som hon avslutar med ett ”Hey, tack Sweden". Hon pratar med samma avmätta coolhet som Kim Gordon och i sin musik leker Feist tafatt med Amir Yaghmais violinspel när hon låter rösten flyga högt – för att i sekunden efter ryta med full kraft – och hon tillåter sig att helt förlora sig i sitt gitarrspel. Utöver att vara en genialisk låtskrivare har hon också hittat tre medmusiker som kan genomföra hennes vision på scen. Att hon gör sin egen tolkning av Summer of love och därmed agerar dejtingförmedling åt publiken – med handuppräckning – är snabbt glömt, det är helt enkelt inte möjligt att lämnas oberörd av en fenomenal Feist.

När mörkret faller tar The XX sin senaste turné (vilken inleddes i Stockholm i februari) till Azaleascenen. Till festivalens hittills största jubel och framför en fond av roterande spegelväggar sätter de stämningen med ödesmättade ”Intro”. Medan Romy Madley Crofts mjukare röst möter Oliver Sims raspigare uppstår den dynamik som gör XX så speciella. Madley Crofts gitarrslingor letar sig ut i natten och blandar sig med Sims bas, samtidigt som Jamie XX står bakom dem och stampar takten i sina Adidas Gazelle. När ”Shelter” går helt övergår till ett komprimerat live-set från Jamie XX – och sedan tillbaka igen till ”On hold”, med hjälp av en Hall & Oates sampling, så vet euforin inga gränser. Och när man bara vill ha mer känns det nästan lite snopet att avsluta med en avskalad version av ”Angels”.

Samtidigt som The XX skivbolagskompis Sampha gör en fantastiskt fin och själfull spelning på den mindre Linnéscenen dundrar Major Lazer igång sin show. Men efter den monumentala spelning som de tre barndomsvännerna i The XX bjudit på är det svårare att vara mottaglig för Major Lazers megaparty – med bas som får marken att skaka, dansare i stringtrosor och eldkastare.