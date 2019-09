The Who släpper sitt första fullängdsalbum på 13 år. "Who" kommer den 22 november och skivans första singel "Ball and chain" har precis släppts, skriver NME.

Brittiska The Who slog igenom med singlar som "My generation" och "The kids are alright" i mitten av 60-talet. Senaste albumet "Endless wire" kom 2006.