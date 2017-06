The Who och Stormzy spelar för brandoffer

Grimeartisten Stormzy är en av dem som hörs på välgörenhetssingeln. Arkivbild. Foto: Joel Ryan/AP/TT

Några av Storbritanniens största artister, bland andra Stormzy, Robbie Williams och The Who, har spelat in en cover på Simon and Garfunkels låt "Bridge over troubled water" till förmån för offren i den katastrofala branden i London.

Initiativtagare till singeln är den brittiske musikproducenten och "Idol"-domaren Simon Cowell, som skriver på Twitter att alla intäkter kommer att gå till välgörenhetsorganisationen The London Community Foundation.

79 personer omkom till följd av branden i bostadshuset Grenfell Tower, och dödssiffran befaras fortsätta stiga då många boende fortfarande saknas.