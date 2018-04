Det är knappt att vi minns det nu, men för bara fyra, fem år sedan var Abel Makkonen Tesfaye, under sitt alias The Weeknd, en angelägenhet för de färre. Hans alternativa r&b med mörka undertoner kallades aningen nedsättande för hipster-r&b, ett öde som även drabbade bland andra Frank Ocean, How to Dress Well, Miguel och Janelle Monáe. Mer träffande var dock benämningen R’neg’B, som journalisten Eric Harvey senare uttryckte det, på grund av den ofta lätt depressiva lyriken. Men det var innan The Weeknd gjorde ledmotivet till "Fifty shades of Grey", innan "The hills", "I can’t feel my face" och "Starboy". Plötsligt var han så den nye Michael Jackson, en artist för P3, Globen och högintensiv gruppträning på Sats. Det kan gå snabbt ibland.

Kanske gick det lite för snabbt, för med "My dear melancholy," verkar Tesfaye längta tillbaka till tiden innan han slog igenom stort, då han släppte hajpade mixtapes och var allmänt nedstämd. Titeln "My dear melancholy," har ett kommatecken på slutet, som om han påbörjar ett brev till sig själv och sin sorg. För här är temat hjärtekross, The Weeknd har blivit lämnad och på spår efter spår växlar han sinnesstämning där han slits mellan förtvivlan, ånger, inbillad likgiltighet och desperation. Ena stunden hotar han att ta sitt liv, i en annan försöker han göra sin förlorade partner avundsjuk genom att berätta att han minsann får massor av sex ändå. Det är både patetiskt och sorgesamt på samma gång, men allt räddas av The Weeknds fantastiska röst och låtar som varken Luther Vandross eller Teddy Pendergrass hade skämts över.