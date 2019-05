The Verve får rättigheter av Rolling Stones

Stones manager Allen Klein stämde 1997 The Verves sångare Richard Ashcroft, som först fått rättigheter att sampla en cover på Rolling Stones "The last time", när Klein ansåg att han använt för mycket av stråkarrangemanget som genomsyrar låten – ett arrangemang som dock inte återfinns i Stones original.

Men Klein vann rättstvisten, vilket ledde till att Mick Jagger och Keith Richards fick alla rättighetspengar från låten från 1997 fram till nu – trots att de inte skrivit vare sig stråkarrangemanget, melodin eller texten, rapporterar tidningen Rolling Stone.