"The square" blev bästa film på EFA-galan

Det blev ett fullständigt prisregn över regissören Ruben Östlund och "The square" vid European Film Awards, EFA, under lördagskvällen. Filmen vann priset för bästa film, bästa komedi, bästa regi och bästa manus. Dessutom vann Claes Bang pris som bästa manliga skådespelare för sin insats i filmen som den plågade konstnärlige ledaren Christian. Sedan tidigare har "The square" och Josefin Åsberg även vunnit EFA-pris för bästa scenografi.