Bo Winberg, gitarrist i bandet The Spotnicks, är död skriver Göteborgs-Posten. Han avled natten mot fredagen, 80 år gammal.

Bo Winberg var med när The Spotnicks bildades 1961, och bandet blev snabbt internationellt uppmärksammat. Tillsammans med band som The Shadows och The Ventures ses de som stilbildande inom den instrumentala rockmusiken från 1960-talet. Drygt 40 studioalbum hann det bli, innan The Spotnicks lade ner förra året.