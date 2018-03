Rockbandet The Sounds är klar för en spelning på Liseberg i Göteborg den 12 juli. Det blir första gången som gruppen ställer sig på nöjesparkens stora scen.

Förra året släppte The Sounds ep:n "The tales that we tell" samt åkte på Sverigeturné. I låtkatalogen finns hitar som "Living in America", "Painted by numbers", "Tony the beat" och "Seven days a week".