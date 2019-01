Samtidigt som The Sopranos firar 20-årsjubileum planeras en långfilm från skaparna: The Many Saints of Newark. Filmen utspelar sig under 1960-talet, flera år innan händelserna i tv-serien. Skaparen David Chase skriver manus och Alan Taylor, som regisserade nio avsnitt, står som regissör.

Nu kommer dessutom uppgifter om att Tony Soprano återvänder – den här gången som barn. Vem som spelar honom är inte klart. Däremot har man offentliggjort att Alessandro Nivola kommer spela Christopher Moltisantis pappa Dickie Moltisanti.

David Chase berättar att vi kan räkna med många guldsmycken och skräddade kostymer.

– Maffian var väldigt polerad på den tiden, i hur de klädde sig och vad de gjorde. Traditionerna följdes lösare i serien. Det här var inte killar som bar träningsoveraller på den tiden, säger han till Deadline.

The Many Saints of Newark saknar fortfarande premiärdatum.