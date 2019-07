"The sandman" blir Netflixserie

Den brittiske författaren Neil Gaimans kultserie "The sandman" ska för första gången filmatiseras. Sedan produktionsbolaget New Line Cinema, som varit knutet till projektet i flera år, misslyckats med att ro det i land har nu strömningsjätten Netflix klivit in, skriver Dagens Nyheter.

Serien, som kretsar kring drömguden Morpheus, publicerades första gången 1988 av DC Comics och har kommit att bli ett populärkulturellt fenomen. Huvudserien gavs ut i 75 nummer fram till 1996 och har därefter fått ett flertal spinoffer och uppföljare.