The Metropolitan Opera – eller The Met – i New York må ha ställt in återstoden av vårsäsongen, men det hindrar inte den prestigefyllda institutionen från att bjuda på musik ändå.

Den 25 april ordnar The Met sin "At home gala", en direktsänd konsert med över 40 deltagare som exempelvis Polarpristagaren Anna Netrebko, tenoren Jonas Kaufmann och sopranen Renée Fleming, som alla uppträder i sina hem, skriver The New York Times.