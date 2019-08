"The Mauler" sugen på comeback

MMA-fightern Alexander "The Mauler" Gustafsson är sugen på att göra comeback. Efter förlusten mot amerikanen Anthony Smith i Globen den 1 juni i år släppte Alexander Gustafsson handskarna i marken och avslutade sin karriär med orden "The show is over". Men nu öppnar den 32-årige UFC-stjärnan för en återkomst till oktagonen i en intervju med SVT Sport.

– Det kliar som fan i fingrarna. Att lägga av sådär var ett väldigt impulsivt beslut och inte riktigt genomtänkt, säger Gustafsson till SVT.