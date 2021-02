The Mamas uppträder i Eurovision-kläderna

I den första delen av The Mamas bidrag "In the middle" sjunger trion iklädda fjolårets svarta scenkläder, som de vann Melodifestivalen med. Men plötsligt lyser scenen upp – och trion får nya kläder i guld. Effekten är möjlig eftersom den första delen är förinspelad.

Dinah Yonas Manna berättar att de valde att ha med de gamla kläderna för att de har blivit en viktig del av The Mamas historia.