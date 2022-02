Rockgruppen The Hives ska avsluta årets Törebodafestival, som pågår mellan 7 och 9 juli i år. Sommarens upplaga blir den åttonde och sista – festivalgeneralen Per Ottosson har meddelat att festivalen efter 20 år läggs ner. The Hives blir sist ut.

”Jag har länge haft förhoppningar om att bandet skulle avsluta en festivalkväll. Jag kan garantera ett rejält röj med deras energifyllda liveframträdande”, säger Per Ottosson i ett pressmeddelande.