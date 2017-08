"The emoji movie" sågas av kritikerna

I slutet av juli hade "The emoji movie" premiär i USA. Filmen lockade en stor publik till biosalongerna och drog in över 25 miljoner dollar. Den summan placerade filmen på en andra plats på listan över de filmer som dragit in mest pengar under den gångna veckan.

Men betygen från kritikerna är inte lika bra. En nästintill enig kritikerkår sågar det animerade äventyret.

På filmsajten Rotten Tomatoes, som samlar in och sammanställer recensioner, har filmen ett snittbetyg på 2,3 av 10. Tidningen Forbes skriver att "The emoji moive" är en av de filmer som fått sämst recensioner på flera år. Även The New York Times noterar de brutala sågningarna animationen fått.

I amerikanska The Verge skrev recensenten att hon inte kunde nämna något roligt med filmen samt att den fick henne att vilja dö. I New York Post var kritikern tydlig redan i rubriken: "'The emoji movie' suger", och Los Angeles Times tyckte komedin saknade riktiga skämt och att det fanns bättre sätt att spendera 86 minuter på.

I korthet handlar filmen om Gene, en emoji som kan uttrycka sig på flera sätt och hans resa för att bli en normal emoji. Filmen är regisserad av Tony Leondis och i rollerna hörs T.J. Miller, James Corden, Anna Faris och Maya Rudolph.

"The emoji movie" har svensk premiär den 9 augusti.