Det finns långa konversationer som förs uteslutande med citat från denna film (jag har själv deltagit i några). Det finns sällskap som regelbundet träffas för att klä ut sig till filmens karaktärer, enbart dricka huvudpersonens favoritdrink och utöva den tämligen marginella idrott som har en framträdande roll i filmen. Det finns regelbundet återkommande festivaler, konstverk, religiöst och filosofiskt digra tolkningar av filmens underliggande budskap. Det finns en butik i New York som uteslutande saluför produkter relaterade till denna film, och den har inte bara fått en bar på huvudgatan i Reykjavik uppkallad efter sig utan även en hel religion, dudeism (man bör dock i sanningens namn lägga till att religionens instiftare redan var ansvarig för tillkomsten av en annan kult, nämligen den föga omtalade The Temple of Earth). Jag tänkte skriva att det på sätt vis är lite komiskt att all denna genom åren rätt intensiva aktivitet orsakats av en film som framför allt ägnar sig åt att skildra lättjan som lära och livsform.