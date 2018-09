Den som besökte New York under 1970-talets mitt minns att trakterna kring Times Square inte var platser där man borde röra sig, allra minst sent på kvällen. Kvarteren kring 42:a gatan kallades just "The deuce". Filmer som "Taxi driver" berättade om våld, missbruk och prostitution.

– Den visade verkligen hur det var, säger David Simon till TT.