"The Deuce" får premiärdatum

James Franco spelar två bröder i "The Deuce". Arkivbild. Foto: Richard Shotwell/AP/TT

James Franco gör som Ewan McGregor i "Fargo" och spelar två bröder i den kommande tv-serien "The Deuce". Serien handlar om porrindustrins framväxt i New York under 70- och 80-talen.

Förutom Franco x 2 syns Maggie Gyllenhaal och Margarita Levieva.

Serien är skapad av George Pelecanos och David Simon som står bakom "The Wire" "Show me a hero" och har amerikansk premiär den 10 september i år.