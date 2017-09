James Franco spelar tvillingarna Vincent och Frankie Martino. Pressbild. Foto: HBO

HBO-serien "The Deuce" får en ny säsong bara dagar efter premiären.

– Vi är glada att få fortsätta det kreativa samarbetet med David Simon och George Pelecanos. Deras unika gåva att få in publiken i deras mörka värld ger en briljant autenticitet olikt andra, säger HBO:s programchef Casey Bloys om seriens skapare.

"The Deuce" handlar om porrindustrins framväxt i New York under 70- och 80-talen. I rollerna syns bland annat James Franco och Maggie Gyllenhaal.

