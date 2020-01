Tv-serien ”The Crown” hade premiär 2016, men först nyligen – när den tredje säsongen släpptes på Netflix och strax innan de braskande rubrikerna om prins Harry och hans hustru Meghan Markle dök upp – kom jag mig för att titta på den. Och kunde då konstatera att detta tv-drama om den brittiska drottningen Elizabeth II:s tid på tronen är just så strålande som recensenterna slagit fast.

Ändå är det något som stör mig. Till att börja med det faktum att serien gestaltar nu levande personers liv, vilket stöper om tv-tittaren till en sorts smygfluktare, en voyeur som får kika in i människors privatliv, hela vägen in i sängkammaren. Att stora delar av serien handlar om drottningens utsiktslösa försök att undvika medieexponering av intima detaljer om hennes familj, gör det än mer besvärande: just det som hon försöker förhindra är det som tv-dramat gärna ägnar sig åt.