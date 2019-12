The only band that matters – det enda bandet som betyder något – stod det på ett litet klistermärke som prydde omslaget till ”London calling” med The Clash när det gavs ut i Storbritannien och Europa den 14 december 1979. Medlemmana – Mick Jones, Paul Simonon, Topper Headon och Joe Strummer – myntade sin egen slogan.

Rockteoretikern Simon Reynolds påpekar i boken ”Retromania: Pop culture’s addiction to its own past” (2010) hur punkrevolutionens påskyndare enkelt kunde delas upp i två kategorier. De som såg den som startskottet för något nytt och de som välkomnade den som en återgång till ideal från det förflutna. ”London calling”, The Clashs tredje album, betraktar han som det mest uppenbara exemplet på det sistnämnda.