The Chainsmokers, Andrew Taggart och Alex Pall, släpper sin debutskiva i april. Foto: Chris Pizzello/AP/TT

The Chainsmokers slog igenom 2014 med jättehitten "Selfie". I helgen vann de en amerikansk Grammy för singeln "Let me down". De har även samarbetat med svenska sångerskan Charlee Nyman på "Inside out", som har över 25 miljoner visningar på Youtube.