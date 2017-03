The Chainsmokers överraskar med en ny singel. Arkivbild. Foto: Jack Plunkett/AP/TT

The Chainsmokers debutalbum "Memories... Do not open" är planerat till den 7 april, men redan nu släpper de singeln "The One" utan förvarning. Bandet ligger just nu på plats nio på svenska singellistan med "Something just like this" som de gjort tillsammans med Coldplay.

I sommar spelar The Chainsmokers på Bråvalla-festivalen i Norrköping.